Basket; Adriano Vertemati in una foto d’archivio sulla panchina della Forti e LIberi, alle sue spalle Max Guerrato (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Basket: il Bayern Monaco dell'ex Forti e Liberi Vertemati conquista la bella in Eurolega contro Milano

Braccia alzate alla fine per Andrea Trinchieri e Adriano Vertemati, coach e vice (ed ex Forti e Liberi) del Bayern Monaco che venerdì sera ha conquistato la gara-5 dei quarti di finale di Eurolega contro l’Olimpia Milano. La sfida decisiva è in programma martedì 4 maggio a Milano: chi vince va alle Final Four di Colonia. Per entrambe un risultato storico, per il Bayern sarebbe la prima volta di sempre.

Vittoria 85-82 per i tedeschi e serie pareggiata dopo il 2-0 casalingo dell’Olimpia. Solidità mentale e un pizzico di follia cestistica nella prova della squadra trascinata da Lucic e Zipser, ”palle perse e falli sui tiratori decisivi” ha analizzato il coach milanese Ettore Messina dopo la sirena di una partita che Milano ha condotto per buona parte ma che non è riuscita a chiudere con un ultimo quarto poco lucido.

Vertemati ha iniziato la sua carriera negli anni 2000 alla Forti e Liberi di Monza in B2: qui aveva esordito giovanissimo sulla panchina da primo allenatore e come responsabile del settore giovanile aveva conquistato anche due finali nazionali.

