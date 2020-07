Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il traguardo della finale con Filippo Tortu (in maglia gialla) secondo dietro al ghanese Safo-Antwi

Atletica, Tortu secondo nella finale dei 100 metri a Rieti Il primatista di Carate Brianza ha chiuso la prova in 10”31 preceduto dal ghanese Safo-Antwi. È uscito meglio dagli blocchi rispetto alla prima gara, ma la progressione in quell’occasione era stata superiore.

Niente da fare per Filippo Tortu, nella finale dei 100 metri, alla Fastweb Cup di Rieti, alla prima uscita agonistica stagionale. L’atleta di Carate Brianza delle Fiamme Gialle ha chiuso secondo, in 10”31, dietro al ghanese Safo-Antwi.

Tortu è uscito meglio dagli blocchi rispetto alla prima gara, ma la progressione in quell’occasione era stata migliore. Ora andrà in Sardegna per una sessione di allenamenti.

Antonio La Torre, dt della Nazionale - intervenuto sul canale tv della Fidal - ha commentato: «Gli servirà correre e gareggiare per trovare la sincronia, dopo il periodo di inattività, il lavoro c’è ma serve trovare sensazioni. La nota positiva di questo esordio è vedere come questi atleti si siano fatti trovare pronti dopo l’emergenza»

La prossima prova che attende il primatista italiano dei 100 (9.99 ottenuti il 22 giugno 2018, al Meeting di Madrid) sarà il 16 luglio a Savona.

«Non è andata come speravo e come volevo, ma l’importante è chiudere questo capitolo e guardare avanti. Anzi, è già stato chiuso mentre tagliavo il traguardo», ha commentato un Tortu non soddisfatto alla fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA