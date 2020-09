Atletica, la giornata speciale della Brianza: Tortu fa 10”07 a Bellinzona (prima del Golden Gala), Monza premia Armando Sardi Il 15 settembre è stata una giornata speciale per l’atletica leggera brianzola: Filippo Tortu ha corso i 100 metri con il miglior tempo europeo dell’anno alla vigilia del Golden gala, il Comune di Monza ha premiato Armando Sardi.

Il 15 settembre è stata una giornata speciale per l’atletica leggera brianzola: mentre il Comune a Monza premiava il velocista Armando Sardi nel giorno dei suoi 80 anni, il più giovane erede Filippo Tortu è tornato a brillare sui 100 metri con il miglior tempo europeo della stagione.

Il velocista di Carate Brianza, primatista italiano, ha corso a Bellinzona chiudendo il meeting dei Castelli in 10”07 alle spalle del sudafricano Simbine (10”02) con cui aveva corso la finale ai Mondiali di Doha 2019. E in Svizzera ha fermato il crono sullo stesso tempo del settimo posto iridato.

«Era quello che ci voleva, è stata una bella iniezione di fiducia. E ora il Golden Gala a Roma - ha commentato Tortu lanciando l’evento clou del calendario in pista in programma giovedì 17 settembre - Un’ottima gara contro grandissimi campioni, in particolare Simbine alla mia sinistra è andato molto forte. Era la mia prima volta a Bellinzona, ci venivano a gareggiare mio padre e mio fratello, la pista è fantastica e sono davvero contento di aver corso qui».

Sul rettilineo dello Stadio Olimpico, nel Golden Gala Pietro Mennea tappa della Wanda Diamond League, ritroverà il sudrafricano con in più il campione italiano Marcell Jacobs e l’americano Mike Rodgers. Sui 400 metri c’è il giussanese Vladimir Aceti. Meeting a porte chiuse in diretta su Rai 2 dalle 18.40 alle 20.25 e in diretta streaming su RaiPlay. Aceti in pista da programma alle 19.13, i 100 uomini chiudono il programma alle 20.15.

Mentre Tortu correva veloce, a qualche chilometro di distanza si è celebrato un altro atleta prestigioso per la storia della velocità in Brianza con la consegna da parte del sindaco di Monza Dario Allevi e dell’assessore allo Sport Andrea Arbizzoni della medaglia della Luna a Armando Sardi, olimpionico di atletica leggera a Roma 1960 con Livio Berruti e medaglia d’oro nella staffetta 4×100 metri ai Giochi del Mediterraneo del 1963.

