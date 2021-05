Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Atletica: Jacobs corre i 100 in 9”95 e strappa il primato italiano a Filippo Tortu Il primato italiano dei 100 metri cambia padrone: Marcell Jacobs corre in 9”95 e spodesta Filippo Tortu, che era stato il primo italiano a scendere sotto i 10”.

Marcell Jacobs strappa il primato italiano dei 100 metri a Filippo Tortu, che nel 2018 era stato il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi (9”99). Al meeting internazionale di Savona lo sprinter delle Fiamme Oro, fresco campione europeo indoor dei 60 metri (con record italiano), ha corso in 9”95 nella seconda batteria di qualificazione. Il vento nella norma (+1.5) l’ha accompagnato in un’azione bella e decontratta su un rettilineo favorevole ai grandi risultati.

Assente Filippo Tortu, che aveva annunciato la presenza (come tradizione di inizio stagione) ma poi nei giorni scorsi ha rinunciato a causa di un affaticamento muscolare rimediato in Polonia ai Mondiali di staffette. All’inizio di maggio il caratese delle Fiamme Gialle e il neo primatista italiano avevano conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo con la 4x100.

© RIPRODUZIONE RISERVATA