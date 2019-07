Atletica: infortunio per Tortu, salta Montecarlo Un infortunio al bicipite femorale ferma Filippo Tortu dopo la trasferta di Diamond League in California, a Stanford (10”21 sui 100). Serve periodo di recupero, salterà il meeting di Montecarlo.

Un infortunio al bicipite femorale ferma Filippo Tortu dopo la trasferta di Diamond League in California, a Stanford (10”21 sui 100). Gli accertamenti cui è stato sottoposto al Policlinico di Monza, hanno evidenziato per il velocista brianzolo “una lesione tipo 3b del bicipite femorale sinistro - recita un comunicato - L’infortunio lo costringerà a non partecipare alla tappa di Diamond League di Montecarlo (12 luglio), dove era atteso nella gara dei 100 metri. Si prevede ora un periodo di recupero, per poi ripartire in agosto con le gare pre-Mondiali”.

Tortu ha commentato: “Un leggero infortunio che mi ha colpito nella gara più importante e nel momento, in questa prima parte di stagione, in cui mi sentivo meglio. Un’esperienza che comunque mi è molto servita. Ho già iniziato la riabilitazione e sono pronto per tornare più determinato e forte che pria”.

“Sono infortuni che possono accadere quando si fa attività di altissimo livello - il commento del direttore tecnico Antonio La Torre alla Fidal - Come DT mi sento tranquillo perché il percorso previsto per superare questo infortunio è ben strutturato e pienamente condiviso. Zero dubbi sulle potenzialità di Filippo, anzi uscirà ulteriormente rafforzato da questa esperienza”.

