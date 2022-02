Atletica leggera Cross per tutti - foto Roberto Mandelli/Cross per tutti d’archivio

Atletica: il Cross per Tutti invade il Parco Grugnotorto Villoresi con il primo Trofeo Perini Appuntamento domenica 20 febbraio sul percorso ricavato all’interno del Parco Grugnotorto Villoresi con la quarta prova del Cross per tutti. Organizza l’Atletica Cinisello che dedica la prova a Gianni Perini.

Quarta prova del Cross per tutti. Organizzato dalla Società Atletica Cinisello è in programma domenica 20 febbraio sul percorso ricavato all’interno del Parco Grugnotorto Villoresi, ottocento ettari di verde che abbracciano ben sette comuni della provincia di Monza-Brianza e Milano.

La gara di Cinisello Balsamo (ritrovo dei concorrenti alle 8; primo start alle 9), si presenta con novità: nel lotto dei concorrenti, settore Elite, si è aggiungo al gruppo dei favoriti Anwar Habboubi (CUS Pro Patria Milano). Da non trascurare il ritorno di Tiziano Marsigliani (Pro Sesto), grande protagonista delle categorie giovanili e sulla via del recupero dopo alcune stagioni difficili. Nella gara femminile, grande favorita è la triatleta spagnola Rocio Bermejo Blaya (Friesian Team), sempre a podio nelle gare precedenti. Tra le principali rivali ci sarà anche Sara Trezzi (Pro Sesto). Nella prova under 20, favorito d’obbligo è il comasco Mattia Campi (Pro Sesto).

La tappa di Cinisello Balsamo sarà anche l’occasione per ricordare uno dei padri fondatori del circuito. L’Atletica Cinisello ha infatti deciso non solo di intitolare la sua gara “1° Memorial Gianni Perini”, ma anche di organizzare un trofeo intitolato al suo ex presidente e anima del Cross per Tutti, scomparso lo scorso 11 dicembre.

Il “Trofeo Perini” sarà un premio riservato alle società che gareggeranno domenica. La classifica finale terrà conto dei risultati di tutte le 22 gare in programma. Il totale sarà dato dalla somma dei punti del primo atleta classificato di ciascuna società partecipante, per ogni categoria o anno di nascita. Nel calcolo rientreranno quindi tutte le classifiche Master, Assoluti, Cadetti e tutto il settore giovanile diviso per anno di nascita (Esordienti e Ragazzi). Nessuno escluso quindi, per ribadire ancora una volta la centralità dell’aggettivo “tutti” che stava alla base dell’idea che Gianni Perini aveva del circuito.

La premiazione del trofeo avverrà nel corso della festa finale che si terrà venerdì 18 marzo a Cesano Maderno.

Il circuito Cross per tutti è organizzato da sei società sportive: Gsa Brugherio, Par Canegrate, Atletica Cesano Maderno, Pol. Team Brianza Lissone, Atletica Cinisello, EuroAtletica 2002 Paderno Dugnano

