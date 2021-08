Atletica: Filippo Tortu torna in gara in Polonia sui 200 metri Filippo Tortu torna in gara domenica 5 settembre sui 200 metri a Chorzow, in Polonia. La medaglia d’oro della 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo corre la distanza dopo due anni dal Golden gala di Roma.

Il ritorno in pista è già una novità. Non solo perché sarà da campione olimpionico: Filippo Tortu torna in gara domenica 5 settembre sui 200 metri a Chorzow, in Polonia, al Memorial Kamila Skolimowska, tappa Gold del World Athletics Continental Tour. Il velocista di Carate Brianza, 23 anni, Gruppo Fiamme Gialle, torna a correre il mezzo giro di pista dopo praticamente due anni, dal 20”36 del Golden Gala di Roma del 6 giugno giugno 2019 in una gara in cui aveva prevalso la tensione. L’unica uscita delle ultime quattro stagioni nella specialità: in quell’occasione era arrivato a due centesimi dal record personale (20”34, Golden Gala 2017).

È un ritorno anche sulla pista polacca su cui a maggio la 4x100 italiana si era guadagnata il pass per Tokyo nelle World Relays. Un biglietto che ha portato dritto alla medaglia d’oro del 6 agosto con un’ultima frazione in rimonta sulla Gran Bretagna, finita seconda a un centesimo.

Al meeting ha annunciato la partecipazione anche il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro).

