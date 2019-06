Atletica, Filippo Tortu sui 100 metri in Diamond League a Oslo Seconda uscita stagionale per Filippo Tortu sui 100 metri. L’appuntamento è per giovedì 13 giugno a Oslo, in Norvegia, ai Bislett Games del circuito della Diamond League della Iaaf.

Seconda uscita stagionale per Filippo Tortu sui 100 metri. L’appuntamento è per giovedì 13 giugno a Oslo, in Norvegia, ai Bislett Games del circuito della Diamond League della Iaaf. Il brianzolo delle Fiamme Gialle, primatista italiano della specialità con 9”99, vanta il 9”97 ventoso (+2,4) corso di recente a Rieti. È anche il ritorno in pista a una settimana dal 20”36 (quinto posto) sui2 00 metri del Golden Gala di Roma.

«È una gara con una startlist di primo piano - ha commentato alla Fidal alla vigilia del 21esimo compleanno che festeggerà sabato 15 giugno - Questo tipo di competizioni sono un’ottima occasione per gareggiare con atleti di altissimo livello internazionale, che mi stimolano a fare sempre meglio. Le sensazioni di questi giorni sono buone, si tratta ancora delle prime uscite e la stagione quest’anno è lunga».

In gara sei atleti da meno di 10 secondi, Tortu compreso: gli americani Coleman, il migliore al mondo della scorsa stagione, e Rodgers, gli inglese Prescod e Ujah, il cinese Xie. Sui blocchi alle 21, la gara è su Sky Sport dalle 20 alle 22.

