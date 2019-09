Atletica: Filippo Tortu quarto controvento sui 100 metri del The Match di Minsk Quarto posto per Filippo Tortu sui 100 metri del The Match, la sfida tra Europa e Usa a Minsk in Bielorussia. Ha corso in 10”29 con vento contrario. Prossimo fermata ai Mondiali di Doha.

Quarto posto per Filippo Tortu sui 100 metri del The Match, la sfida tra Europa e Usa a Minsk in Bielorussia. Il recordman italiano ha corso in 10”29, primo dopo tre americani in una gara segnata da oltre un metro di vento contrario (-1,1) e da una falsa partenza che ha allungato i tempi di quasi cinque minuti e poi ha reso tutti più cauti.

Sul podio il terzetto degli statunitensi composto da Mike Rodgers (10.20), Christopher Belcher (10.25) e Derek Kemp (10.28).

Tortu con il body bianco e arancio del Team Europe ha corso senza il riferimento della corsia esterna lasciata vuota da Young e con Rodgers dall’altro lato più reattivo allo sparo. Era alla seconda gara dopo l’infortunio che l’ha tenuto fermo praticamente tutta l’estate. E sul lanciato è riuscito a non far scappare gli americani, arrivando a un soffio dal terzo posto. Dietro gli altri tre europei: il britannico Ojie Edoburun (10.31), l’olandese Christopher Garia (10.46) e il tedesco Patrick Domogala (10.57)

La gara di Minsk è stata l’ultimo impegno prima dei Mondiali di Doha che inizieranno il 27 settembre.

