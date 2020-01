Atletica: Filippo Tortu apre la stagione agli Assoluti Indoor di Ancona Il debutto di Filippo Tortu nell’anno olimpico è fissato per domenica 23 febbraio sui 60 metri degli Assoluti indoor di Ancona, unica gara della stagione invernale .

Il debutto di Filippo Tortu nell’anno olimpico è fissato per domenica 23 febbraio sui 60 metri degli Assoluti indoor di Ancona. Sarà l’unica gara della stagione invernale per l’atleta che sulla pista del Palaindoor l’anno scorso ha realizzato il primato personale in 6”58. In programma batterie, semifinale e finale, in palio c’è il titolo italiano. Il velocista di Costa Lambro, primatista italiano e finalista ai Mondiali di Doha, l’ha annunciato giovedì mattina.

«Cercherò di essere protagonista e di onorare al meglio gli Assoluti - le parole di Tortu, 21 anni, reduce dal ritiro di tre settimane con i velocisti a Tenerife - Quest’anno non erano in programma gare al coperto, ma quattro mesi dopo i Mondiali di Doha cominciavo a sentire la mancanza dello sparo dello starter, per cui volevo fare almeno una gara e i campionati italiani mi sembrano perfetti».

