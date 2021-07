Atletica, 100 metri: Tortu lima il personale stagionale a Montecarlo, Jacobs fa 9”99 Ultmo appuntamento prima delle Olimpiadi con la Golden League nel Principato di Monaco: Marcell Jacobs ancora sotto i 10 secondi, Tortu con 10”17 abbassa il limite stagionale.

Miglior tempo di stagione per Filippo Tortu nell’ultima prova prima delle Olimpidi di Tokyo. Ha corso i 100 metri della Diamond League a Montecarlo in 10”17 (settimo) nella superserata di Marcell Jacobs terzo in 9”99 e per la seconda volta sotto i 10”.

Per Tortu, che era in prima corsia, si tratta di un crono limato di un centesimo rispetto all’esordio di Rieti a maggio e migliore di un paio di decimi rispetto alle altre due uscite stagionali.

Ha vinto statunitense Baker in 9”91, secondo il sudafricano Simbine, 9”98, quarto il canadese André de Grasse in 10”, l’atteso statunitense Trayvon Bromell, il vincitore dei Trials, quinto in 10”01. Da registrare la falsa partenza di Jimmy Vicaut che ha costretto gli atleti a tornare sui blocchi.

