“Aspettando Confartigianato Motori”: webinar in diretta L’auto elettrica e le tecnologie hybrid al centro dell’incontro inaugurale di “Aspettando Confartigianato Motori”. Primo evento martedì 25 maggio alle 19, la diretta è qui.

L’auto elettrica e le tecnologie hybrid al centro dell’incontro inaugurale di “Aspettando Confartigianato Motori”, un ciclo di webinar pensato per avvicinare con focus su temi di attualità all’appuntamento con l’edizione numero 39 del Premio Confartigianato Motori organizzato a settembre in occasione del Gp d’Italia.

Oggi l’auto elettrica è percepita ancora come un mercato di nicchia. Ma è davvero così? E ancora, come sta cambiando il mondo delle quattro ruote con l’avvento delle nuove tecnologie? Primo evento martedì 25 maggio alle 19.



LA DIRETTA



