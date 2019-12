Adidas, sciopero e presidio contro i licenziamenti (35 a Monza) Lavoratori e sindacati indicono uno sciopero di quattro ore con presidio contro i licenziamenti annunciati da Adidas, 35 nella sede di Monza. Appuntamento mercoledì 18 dicembre.

Uno sciopero di quattro ore con presidio contro i licenziamenti annunciati da Adidas, la maggior parte nella sede di Monza. I lavoratori scendono in piazza mercoledì 18 dicembre a Milano in corso Vittorio Emanuele 26, davanti allo store del marchio. Dalle 15.30 alle 17.30 per dire “no ai 41 licenziamenti, no alla delocalizzazione in Portogallo, per tutelare l’occupazione in Italia e per chiedere un piano industriale”. Il ritrovo è alle 13.30 in via Monte San Primo a Monza, dove sono previsti 35 dei 41 licenziamenti.

“Lo sciopero ha come obiettivo di richiedere un ripensamento all’azienda sulla decisione di de localizzare e avviare una trattativa vera valutando l’utilizzo di strumenti conservativi dell’occupazione alternativi ai licenziamenti”, annunciato la Rsa e Filcams Cgil.

