Villasanta: Carrier annuncia il nuovo Centro di ricerca e sviluppo, nuove assunzioni entro fine 2023 Carrier ha annunciato un nuovo Centro di ricerca e sviluppo da 14 milioni di euro nel campo del riscaldamento, il condizionamento e i sistemi di acqua sanitaria. A Villasanta 30 nuove assunzioni entro la fine del 2023.

Un nuovo Centro di ricerca e sviluppo da 14 milioni di euro per circa 200 persone nel campo del riscaldamento, il condizionamento e i sistemi di acqua sanitaria. È l’investimento annunciato da Carrier a Villasanta con l’obiettivo di 30 nuove assunzioni entro la fine del 2023.

La struttura prevede al suo interno sia laboratori che uffici e si concentrerà sullo sviluppo di innovazioni, “principalmente pompe di calore, caldaie a idrogeno e sistemi basati sull’IoT per i segmenti residenziale e professionale in Europa” spiega una nota.

Tecnologie basate sull’IoT e sull’intelligenza artificiale che permetteranno la gestione da remoto dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento per una maggiore efficienza e per affrontare la transizione energetica con la migliore flessibilità.

Francois Audo - VP & GM Carrier RLC Europe and Riello

Previsti 3mila metri quadrati di superficie del laboratorio e 2.800 m2 di uffici. Inizio lavori a giugno 2023, il laboratorio sarà il primo a essere completato e poi gli uffici con 200 persone operative alla fine dell’anno.

“L’investimento in un Centro di Eccellenza per la Ricerca e lo Sviluppo di sistemi sostenibili ed efficienti per il comfort ci permette di offrire una proposta di valore ancora più ampia ai nostri clienti nel settore residenziale e professionale in Europa - ha dichiarato François Audo, Vice President and General Manager Carrier RLC Europe and Riello - Questo investimento è anche un simbolo del nostro impegno in Italia e ci permetterà di stringere collaborazioni ancora più forti con i principali poli universitari dell’area”.

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio a Villasanta che includerà un laboratorio di 3.000 mq e uffici di 2.800 mq entro la fine del prossimo anno. Il centro di eccellenza ospiterà ingegneri con competenze focalizzate sulla progettazione di pompe di calore e sistemi digitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA