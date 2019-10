Verso la Top 500 + 2019: con il Cittadino a dicembre la classifica delle imprese di Monza e Brianza Scattata la marcia di avvicinamento alla Top 500 + 2019, la classifica delle aziende brianzole che più si sono messe in mostra per i risultati raggiunti in termini di bilancio in edicola a dicembre insieme al Cittadino. Riflettori puntati sull’open innovation.

Scattata la marcia di avvicinamento alla Top 500 + 2019, la classifica delle aziende brianzole che più si sono messe in mostra per i risultati raggiunti in termini di bilancio che arriva nelle edicole insieme al Cittadino.

Quello che è diventato ormai un appuntamento tradizionale per il mondo economico locale quest’anno punterà l’attenzione sull’open innovation, cioè il nuovo approccio allo sviluppo delle imprese che per diventare sempre più competitive scelgono di avvalersi non più solamente di risorse interne alla società, ma anche di confrontarsi con idee, soluzioni e strumenti suggeriti dall’esterno, da start up, consulenti, istituti universitari o di ricerca e altro ancora.

Fari puntati, insomma, sull’innovazione e sulla capacità delle aziende brianzole, partendo da una solida attitudine imprenditoriale e da un’esperienza consolidata negli anni, di aprirsi alle possibilità di crescita disegnando il loro futuro. Uno spaccato del mondo imprenditoriale che, come al solito, verrà raccontato attraverso i dati, i numeri delle aziende, ma anche attraverso la viva voce delle persone che ogni giorno si spendono per mantenere al passo con i tempi con le richieste del mercato le loro società.

Top 500+ Fabio Latella, direttore commerciale del Cittadino

Come sempre il Cittadino renderà conto dell’attività e dei risultati delle aziende del territorio pubblicando nella prima settimana di dicembre un ampio fascicolo nel quale verrà riportata la classifica delle aziende, già l’anno scorso allargata a 800 società di Monza e della Brianza.

La serata di presentazione della ricerca sarà il lunedì 2 dicembre in Villa Reale. Giovedì 5 dicembre e sabato 7 dicembre “il Cittadino”pubblicherà l’ampio inserto con la classifica e la serata di presentazione.

Come (e perché) fare da sponsor? La Top 500 + non ci potrebbe essere senza gli sponsor che la sostengono. D’altra parte, essere sulla Top 500 + per un’azienda è diventato in queste edizioni un valore aggiunto. Per questo il direttore commerciale Fabio Latella e la squadra (mail: direzione.vendite.monza@ilcittadinomb.it) sono al lavoro per rispondere anche a nuove richieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA