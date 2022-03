“Stati generali” dell’edilizia: il mondo dei costruttori a raccolta per scongiurare il blocco dei cantieri Lunedì 21 marzo assemblea straordinaria convocata dalla presidente di Assilmpredil Ance Milano-Lodi-Monza Brianza Regina De Albertis. Ci saranno rappresentanti delle istituzioni, a partire dal Governo, ma anche sindacati e, naturalmente, tutti gli operatori della filiera.

«Ho convocato questa Assemblea per trovare insieme le strategie e le azioni più opportune per salvaguardare lavoratori ed imprese e non chiudere i cantieri”. Proprio nel momento in cui il superbonus ha fatto crescere a dismisura il lavoro, il mondo dell’edilizia si trova ad affrontare un aumento costi inimmaginabile che rischia di bloccare anche le opere in corso. Per questo la Presidente di Ance Milano-Lodi-Monza Brianza Regina De Albertis ha indetto un’assemblea generale straordinaria di Assimpredil Ance che si terrà lunedì 21 marzo alle 10 a Milano in via San Maurilio 21, sede dell’associazione.

La crisi del comparto delle costruzioni legata all’aumento dei costi dei materiali, al blocco della produzione delle componenti essenziali del processo produttivo, alla impossibilità di approvvigionamento e conseguente rispetto dei tempi di lavorazione sono i temi di un incontro al quale è prevista la partecipazione di tutti gli interlocutori del settore.

Oltre alla De Albertis, infatti, ci saranno i vicepresidenti John Bertazzi, Luca Botta e Paolo Riva, mentre in presnza o in video garantiranno il loro contributo alcuni imprenditori delle aziende associate, tra cui Pietro Salini di Webuilt, numerosi protagonisti del settore delle costruzioni e della catena di fornitura, tra cui Alfonso di Bona di Calcestruzzi, Veronica Squinzi di Mapei, Giuseppe Freri di Federcomatec, Alessandro Maggioni di Confcoperative Habitat, Marco Accornero dell’Unione Artigiani Milano, Alessandro Spada di Assolombarda, e le organizzazioni sindacali con Enrico Vizza di Feneal Uil, Alem Gracic di Filca Cisl e Katiuscia Calabretta di Fillea Cgil, e rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, e stazioni appaltanti, tra cui Carlo Sangalli della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Alessandro Russo di Gruppo CAP, Beppe Sala e Pierfrancesco Maran del Comune di Milano, Luca Santambrogio della Provincia di Monza e Brianza, Attilio Fontana e Guido Guidesi della Regione Lombardia e Tiziano Pavoni di Ance Lombardia.

I lavori si concluderanno con gli interventi di Alessandro Morelli, Viceministro delle infrastrutture e Mobilità sostenibile e Gabriele Buia Presidente di ANCE.

Sarà possibile seguire i lavori anche attraverso il link

https://www.t-session.com/live/h3s8k1-ANCE/

Assimpredil Ance è l’Associazione delle imprese edili e complementari delle provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Nata nel 1945, è la più grande realtà di ANCE, l’Associazione Nazionale che rappresenta le imprese di costruzione nel mondo Confindustria. Il lavoro, il mercato, l’innovazione e la sostenibilità sono gli obiettivi sui quali è imperniata tutta l’attività.

