Settimana della Cultura d’impresa per uscire dalla crisi: eventi online e Pmi Day La Settimana della Cultura d’impresa organizzata da Confindustria e Museimpresa per mettere a fuoco modalità e opportunità per uscire dalla crisi. Eventi on line aperti a tutti fino al 20 novembre. Tra le iniziative in programma anche il Pmi Day, con collegamenti in diretta streaming tra aziende (in Brianza la Carpanelli) e scuole.

Si può e si deve ripartire mettendo al centro l’impresa con la sua capacità di costruire visioni, di innovare e reinventarsi, di essere soggetto cardine di comunità. È il leit motiv di “Capitale Italia. La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese”, la diciannovesima Settimana della Cultura d’impresa in corso fino al 20 novembre (ma con qualche evento anche nei giorni successivi) . A organizzare sono Confindustria e Museimpresa, l’associazione che riunisce musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane, fondata a Milano nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e Confindustria.

In programma online prevede incontri, workshop, visite virtuali e il Pmi Day, il tradizionale appuntamento tra le piccole e medie imprese e le scuole, il 20 novembre con collegamenti video tra aziende (tra cui la brianzola Carpanelli) e scuole.

Una Settimana che cade in piena pandemia, ma che proprio per questo può risultare ancor più utile per mettere a fuoco modalità e opportunità per uscire dalla crisi: «Le imprese -scrive Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa e vicepresidente di Assolombarda - sono creatività, innovazione, lavoro, ricchezza, benessere diffuso e inclusione sociale. Cultura d’impresa, dunque, come lievito di nuovi equilibri sociali».

Per Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, «sono i giovani l’enorme, positiva e inestinguibile risorsa cui dobbiamo rivolgere il nostro impegno. Serve un a grande “operazione fiducia” che guardi al futuro partendo dalla consapevolezza che “l’impresa è cultura”».

Tra le altre iniziative, il podcast di Assolombarda “Piccola Industria, grande storia” che racconta l’evoluzione e la trasformazione della piccola industria e delle imprese lombarde. Il 17 novembre alle 11 webinar “Imprese e sistema educativo, un patto per il futuro dei giovani” con Assolombarda. Sempre il 17, alle 16, “Cultura e Impresa: esperienze di Debate” con Antonio Calabrò, e Federico Visconti, Rettore Università Cattaneo.

Il “Premio ITWIN 2020”, organizzato dall’Associazione italiana Donne inventrici e innovatrici in collaborazione con Assolombarda e Steamiamoci, mercoledì 18, alle 9.30 con Alessandro Spada, Il programma completo su museimpresa.com e confindustria.it.

