Salone del Mobile, la proposta di Spada (Assolombarda): «Istituiamo un Tavolo di confronto» «Propongo da subito -spiega il presidente degli industriali di Milano, Monza, Lodi e Pavia- un Tavolo di confronto e verifica aperto alle istituzioni e alle imprese tutte per trovare nuove possibili soluzioni condivise e dare una risposta corale»

Bisogna fare sistema e per questo sul Salone del Mobile Assolombarda propone di istituire un tavolo di lavoro congiunto, di confronto e verifica, aperto a istituzioni e imprese per trovare una soluzione condivisa. Lo ha spiegato il presidente degli industriali di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia Alessandro Spada.

“La campagna vaccinale - osserva Spada- ormai procede rapida ma per tornare alla normalità occorre, ora più che mai, fare squadra. Serve un grande impegno da parte di tutti – istituzioni, imprese e associazioni di categoria – per trovare una strada comune che ci permetta di recuperare la fiducia e rilanciare l’economia di Milano e della Lombardia, tutelando le nostre filiere strategiche, le imprese e le migliaia di lavoratori, che stanno ancora pagando le conseguenze gravissime della pandemia”.

Da qui la proposta di istituire il Tavolo: “I traguardi straordinari raggiunti negli anni passati sono, infatti, il frutto di un grande patto pubblico-privato - continua il presidente Assolombarda- che, tante volte, ha visto istituzioni e imprese fare fronte comune per il bene del Paese. Questo è il momento di tornare ad applicare quel modello che ci deve vedere lavorare, insieme, per crescere e per continuare ad essere protagonisti della scena internazionale”.

