Real estate, F.G. Invest, Holding di Gatti ha acquisito il 50% di Rehalta S.r.l.: cantieri per 18 milioni a Monza e Seregno Rehalta S.r.l. è un real estate developer specializzato in smart building, guidato da Luca Di Paola che è diventato Ad della nuova divisione del Gruppo F.G. (con Gatti presidente) che si dedicherà allo sviluppo di immobili residenziali.

F.G. Invest, Holding di proprietà dell’imprenditore Alessandro Gatti, ha acquisito il 50% di Rehalta S.r.l., real estate developer specializzato in smart building, guidato da Luca Di Paola, mediante un aumento di capitale dedicato. Gatti diventa quindi il presidente e Di Paola l’AD della neonata divisione del Gruppo F.G. che si dedicherà allo sviluppo di immobili residenziali e che manterrà il nome Rehalta.

«Lo sviluppo immobiliare, in particolar modo nel segmento degli immobili turistici, è da sempre una delle attività preferite di F.G. Invest - direttamente o con controllate come FG Invest US LLC - dice Alessandro Gatti - Le operazioni, sempre più complesse e frequenti sul territorio nazionale, necessitavano di uno staff permanente di alto profilo e di una struttura societaria dedicata e autonoma. È iniziato così un interessante scambio di opinioni con Luca Di Paola, talentuoso manager e proprietario del developer Rehalta. Molte delle idee sul ruolo che uno sviluppatore immobiliare moderno dovrebbe avere in ambito nazionale sono condivise: dalla creazione di Smart Building, alle opportunità immobiliari dedicate a investitori di alto profilo, fino alla centralità dell’etica e gli obiettivi ambiziosi di crescita per i prossimi anni».

«L’arricchimento della compagine societaria con un imprenditore di alto profilo, unito all’ingresso di fatto in un Gruppo con svariate partecipate e collegate, dalle quali attingere esperienze, ci consentirà di accelerare in maniera considerevole il nostro piano di sviluppo. L’obiettivo è divenire un real estate developer di respiro nazionale, vocato alla costruzione di “smart home” dall’alto contenuto tecnologico, di sicurezza e rispetto ambientale» dice Luca Di Paola.

Alessandro Gatti, oltre a presiedere la Holding F.G. Invest, è vice presidente del Gruppo Immobiliare Gabetti, oltre che il fondatore di maisonFire, brand leader in Italia nel settore dei camini decorativi e investe in startup promettenti, da Smace a 2Watch, da Wikicasa a Buzzoole.

Rehalta costruisce smart builing dotati di cyber security, iperconnettività ad alta sostenibilità ambientale, destinati a un pubblico particolarmente esigente. Conduce operazioni immobiliari coinvolgendo investitori di alto profilo, con la logica del club deal, o per contatto diretto o tramite strutture di wealth management o family office, devolvendo una percentuale prestabilita del risultato economico di ogni operazione a enti di beneficenza.

«Il numero di iniziative già acquisite insieme da inizio anno, per consegna nel biennio 2022-23, è davvero imponente, e ci fornisce una buona dose di entusiasmo per poter pensare a nuovi e ambiziosi obiettivi» conclude Alessandro Gatti.

I cantieri in corso o in fase di partenza hanno un valore di oltre 55 milioni di euro pari a 14.000 metri quadri per 140 appartamenti.

In Brianza, a Seregno, in via Dante 51, la società ha un cantiere in corso, (valorizzazione) con consegna settembre 2022 per appartamenti e unità commerciali su una superficie di 2.200 metri quadrati per un valore complessivo di 3,3 milioni ( https://rehalta.com/portfolio/seregno-residenza-grace/). A Monza in partenza la realizzazione di 18 appartamenti su 2.300 metri quadrati in zona musicisti, vicino al parco (8,5 milioni di valore) (https://rehalta.com/portfolio/coming-soon-monza-parco/) e un secondo cantiere in fase di due diligence a Monza Centro, per 1600 metri quadrati e 6 milioni di valore (https://rehalta.com/portfolio/coming-soon-monza-centro/).

