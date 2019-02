Produzione in aumento per la Brianza nel 2018

Produzione in Brianza: per un imprenditore su cinque aumenterà Resi noti i dati della congiuntura economica della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza Lodi. Monza e la sua provincia chiudono l’anno con fatturato, ordini esteri e produzione in aumento. Per il primo trimestre 2019 prevalgono gli imprenditori che vedono una produzione stabile (68%). Solo il 12,7 delle aziende si attende un calo.

C’è un’Italia in recessione tecnica e una Brianza che per il 2018 mette il più davanti ai numeri di fatturato (4,4% in positivo) e ordini esteri (6,2%). La congiuntura dell’industria e dell’artigianato manifatturiero nell’ultimo trimestre dell’anno appena concluso dice bene alle aziende del triangolo Milano Monza Lodi.

Secondo i dati di Unioncamere Lombardia, infatti, il 2018 è finito in gloria per le imprese che fanno capo alla Camera di commercio che riunisce le tre province lombarde. A Milano la produzione è aumentata del 2,6%, meglio ancora gli ordini che hanno visto un balzo in avanti del 3,8%. E Monza con il suo circondario non è da meno soprattutto, appunto, per quanto riguarda fatturato e ordini in arrivo da oltre confine.

La Brianza tiene botta anche sotto altri aspetti: la produzione manifatturiera, ad esempio, cresce dell’1,8 dal punto di vista della variazione tendenziale (come la Lombardia che è all’1,9) e 0,4 se si considera la variazione congiunturale.

Sale il fatturato estero (9,9%) e quello interno (1,3%). Il bilancio dell’anno, insomma, alla fine è positivo. Il segno meno, invece, compare a livello congiunturale (confrontando, quindi, il trimestre considerato con quello precedente) per ordini interni (meno 0,1%) ed esteri (-0,4%).

Il 2019, infine, non viene visto così male dagli imprenditori: uno su cinque dice che la produzione aumenterà nel primo trimestre, tre su quattro che sarà stabile, mentre il calo è all’orizzonte solo per il 12,7% degli interpellati.

