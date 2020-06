Post Covid-19, l’1 luglio forum online con il CittadinoMB: nuovi modelli di business e organizzazione del lavoro Appuntamento per mercoledì 1 luglio sulla pagina facebook del CittadinoMB e sul sito: alle 15 il forum online su nuovi modelli di business e organizzazione del lavoro. Con Francesco Ferrara, partner PwC, e gli imprenditori del territorio Mauro Brivio e Sandro Salmoiraghi.

Come si modificheranno dopo il Covid-19 e il periodo di lockdown che abbiamo tutti vissuto, la nostra vita e il lavoro? In molti ormai ritengono che la riflessione sui nostri stili di vita e sui modelli economici che la pandemia ha avviato debba portare allo sviluppo di modelli di business più sostenibili e a una diversa cultura d’impresa. Molte aziende stanno ancora subendo pesanti tensioni di liquidità e devono ripensare ai loro modelli di business, l’organizzazione aziendale è stata stravolta, con la necessità impellente di mettere in sicurezza i lavoratori, attraverso il ridisegno delle linee produttive o il massiccio utilizzo del lavoro da casa. I cambiamenti nel mondo del lavoro si stanno traducendo in cambiamenti nei modelli di mobilità, delle abitudini di acquisto e nei rapporti con la grande distribuzione, i negozi di quartiere e gli acquisti online. E certamente avremo ulteriori effetti, se pensiamo alle politiche di incentivazione fiscale e di sostegno che i governi e la Commissione europea metteranno in campo, che saranno sempre più indirizzati allo sviluppo di modelli attenti all’ambiente, gestiti e organizzati secondo modelli riconosciuti e garantiti, in grado di misurare le performance, non solo economico-finanziarie, in modo affidabile e verificabile.

Temi che verranno affrontati in un forum online de il Cittadino sulla pagina facebook ufficiale del giornale e sul sito mercoledì 1 luglio. Un dibattito al quale parteciperanno Francesco Ferrara, partner PwC, e due imprenditori del territorio, Mauro Brivio, a.d. di Brivio&Viganò Logistic, e Sandro Salmoiraghi, presidente di Salmoiraghi spa.

Un appuntamento imperdibile per chi voglia approfondire i problemi e le prospettive della ripresa dopo l’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

