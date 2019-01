Per la calza della Befana lavorano 34mila imprese: il business dei dolci ha un fatturato di 5 miliardi di euro L’Epifania, con la tradizionale calza con i dolci, rappresenta un business per circa 3.400 imprese attive nel settore dolciario in Lombardia su quasi 34 mila in Italia. Imprese che danno lavoro a 17 mila addetti su 133 mila in Italia.

L’Epifania, con la tradizionale calza con i dolci, rappresenta un business per circa 3.400 imprese attive nel settore dolciario in Lombardia su quasi 34 mila in Italia. Imprese che danno lavoro a 17 mila addetti su 133 mila in Italia. Tra i settori tipici della festa: produzione di prodotti da forno e farinacei; commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno; commercio al dettaglio di torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati. Il business dei settori, in una settimana, ammonta a 15 milioni in Lombardia, di cui 6 milioni per Milano su circa 100 milioni in Italia.

Il fatturato annuale è di oltre 5 miliardi in Italia, con Cuneo al primo posto (1,6 miliardi), Bologna al secondo (413 milioni), Milano al terzo (325 milioni), Roma al quarto (213 milioni). In Lombardia dopo Milano, seguono Brescia con 113 milioni, Bergamo con 72 milioni e Monza e Brianza con 58 milioni. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Registro Imprese al terzo trimestre 2018 relativi alle imprese attive nel settore dolciario tra produzione, commercio all’ingrosso e dettaglio.

Sono quasi 34 mila le imprese attive in Italia coinvolte nel settore dolciario, delle quali 5.298 in Sicilia (pari al 15,5% del dato nazionale), 3.599 in Campania (10,5%), 3.471 in Lombardia (10,2%). Milano è quarta in Italia con 1.134 imprese, dopo Napoli (1.849), Roma (1.403) e Palermo (1.216). Segue Torino (1.018). A livello regionale, dopo Milano, vengono Varese (511), Brescia (479 imprese), Bergamo (433). Per Monza e Brianza le imprese sommano a 184. Lodi ha quasi 100 sedi di impresa specializzate.

In Lombardia sono oltre 17.000 gli addetti coinvolti nel settore e 133 mila in Italia. Milano, con 5.493 addetti, è seconda in Italia, preceduta da Roma (6.915). Seguono Napoli (5.163), Torino (4.486) e Bari (4.161). In Lombardia Milano è prima seguita da Brescia (2.182), Bergamo (1.971), Como (1.556) e Varese (1.316). Gli addetti riscontrati a Monza Brianza sono 1.021 e a Lodi sono 293.

