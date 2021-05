Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Uno stabilimento del gruppo Sol (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, vendite del Gruppo Sol a più 13%. Nella pandemia alta domanda di ossigeno medicinale destinato agli ospedali Sono andate bene sia le vendite all’estero, pari a 152,3 milioni di Euro (+14,2%), che a quelle realizzate in Italia, pari a 113,8 milioni di Euro (+11,4%). Il Gruppo ha 4.700 dipendenti

C’è il Covid. E anche la ripresa. Il Guppro Sol, attivo nei settori dei gas tecnici e medicinali e nell’assistenza medicale a domicilio, ne sta beneficiando tanto da realizzare una crescita significativa delle vendite: pari a 266,2 milioni di Euro, in progresso del 13% rispetto al primo trimestre 2020. Sono andate bene sia le vendite all’estero, pari a 152,3 milioni di Euro (+14,2%), che a quelle realizzate in Italia, pari a 113,8 milioni di Euro (+11,4%).

La Divisione Gas Tecnici, oltre a registrare a fronte della pandemia un’alta domanda di ossigeno medicinale destinato agli ospedali, ha beneficiato sia della ripresa delle attività industriali, sia del buon andamento delle attività nei settori delle biotecnologie e della produzione idroelettrica. Questa divisione ha realizzato vendite per 132 milioni di Euro, in crescita del 26,5% rispetto al primo trimestre del 2020. A questo incremento particolarmente rilevante hanno anche contribuito le vendite derivanti dall’allargamento del perimetro, a seguito del consolidamento della partecipazione indiana (SOL India) e della acquisizione di una nuova società in Grecia (TAE Hellas).

La Divisione dell’Assistenza Medicale a Domicilio (qui il Gruppo opera attraverso Vivisol) ha risentito, nel corso di tutto il 2021, della ridotta attività degli ospedali e dei laboratori, che sono il normale bacino che alimenta la crescita del numero dei nuovi pazienti che il Gruppo deve assistere presso i rispettivi domicili. Le vendite di questa divisione sono state di 134,1 milioni di Euro, comunque in crescita del 2,2 %. Il Gruppo ha 4.700 dipendenti.

«Valutiamo molto positivamente i risultati delle vendite conseguiti nel corso del primo trimestre del 2021 – ha affermato Marco Annoni, Vice Presidente di SOL S.p.A. – che confermano la capacità del Gruppo SOL di continuare a crescere anche in un contesto economico ancora complesso, che richiede capacità di rapida reazione e di adattamento».

«Per i prossimi mesi -dice Aldo Fumagalli Romario, presidente Sol spa- ci attendiamo che le vaccinazioni di massa porteranno a un graduale ritorno alla normalità per le attività medicali più strettamente connesse alla lotta alla pandemia, mentre le attività industriali dovrebbero consolidare il loro buon andamento; inoltre, con il ritorno alla normalità del funzionamento degli ospedali e laboratori, anche le attività di assistenza domiciliare dovrebbero riprendere nella seconda metà dell’anno la loro normale crescita».

