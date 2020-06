Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Coronavirus sanificazione Concorezzo in Comune (Foto by Michele Boni)

Monza: le imprese di pulizie cercano personale, lo Ial attiva il corso per sanificatori

La sanificazione degli ambienti è diventata una priorità per molte attività e privati. Tanto che le aziende del settore pulizie cercano personale qualificato che possa rispondere con professionalità alle numerosissime richieste dei loro clienti.

Per questo motivo Ial Lombardia (legato alla Cisl) ha attivato un corso per addetti alle pulizie e sanificazione, a Monza a ottobre, Durerà 80 ore con l’obiettivo di trasmettere conoscenze e abilità per mantenimento dell’igiene, la sanificazione la pulizia e il riassetto degli ambienti domestici, lavorativi e alberghieri.

Possono partecipare i disoccupati con almeno quattro mesi di iscrizione al Centro per l’impiego, over 30 anni e residenti o domiciliati in Lombardia. I posti disponibili sono 10/15. Info: 039.2399252

