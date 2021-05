Monza, i dati della Camera di commercio nei primi tre mesi del 2021: giù produzione e fatturato ma crescono gli ordini sia dall’estero che dal mercato interno Le commesse acquisite nei primi tre mesi dell’anno hanno evidenziato una crescita rispetto al trimestre precedente, sia in relazione al mercato estero (+0,3% destagionalizzato, più limitata rispetto al quadro lombardo con +1,3%) che nei confronti della domanda di matrice interna (+2,2% destagionalizzato rispetto al +1,3% lombardo).

Segnali di ripresa nel primo trimestre 2021 per le imprese manifatturiere di Milano Monza Brianza Lodi. Prosegue, anche se lentamente, la ripresa di produzione, fatturato, commesse acquisite. Monza, però, mostra alcuni valori in lieve calo. Lo dice l’analisi congiunturale dei primi tre mesi dell’anno del Servizio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, anticipata in occasione della presentazione di Unioncamere Lombardia dei risultati dell’analisi congiunturale del settore manifatturiero.

Per quanto riguarda il fatturato, rispetto al trimestre precedente, le imprese manifatturiere dell’area metropolitana milanese fanno registrare stabilità, -0,01%, a Monza e Brianza -1,1%, a Lodi +2,2%. Passando alla produzione, per l’area milanese si attesta a +0,1% rispetto al trimestre precedente, -1,5% per le imprese brianzole, +0,9% per Lodi. I dati tendenziali, rispetto a un anno fa, al primo trimestre, sono questi: fatturato a Milano +9,4% e produzione a Milano +6,8%.

Per Monza e la Brianza, tuttavia, nel primo trimestre 2021 il quadro congiunturale è in calo rispetto al periodo precedente, nella produzione (-1,5% destagionalizzato), rispetto alla Lombardia (+0,2% destagionalizzato). Stessa cosa per il fatturato (-1,1% destagionalizzato rispetto a +0,5% lombardo). In relazione agli ordini, le commesse acquisite nel primo trimestre 2021 hanno evidenziato una crescita rispetto al trimestre precedente, sia in relazione al mercato estero (+0,3% destagionalizzato, più limitata rispetto al quadro lombardo con +1,3%) che nei confronti della domanda di matrice interna (+2,2% destagionalizzato rispetto al +1,3% lombardo).

Positiva la variazione tendenziale su base annua, +7,8% per la produzione, rispetto alla Lombardia, +8,7%, il fatturato totale di +7% rispetto al +11,1% lombardo. In crescita gli ordini, +5,1% rispetto al +11,8% lombardo. Crescono di più gli ordini interni (+7,2% a Monza e Brianza e +12,6% in Lombardia) rispetto a quelli esteri (+2,1% a Monza e Brianza e +10,5% in Lombardia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA