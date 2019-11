Legno arredo brianzolo in diminuzione per l’export: meno 1%

Monza: export su per la meccanica strumentale, legno arredo bene negli Usa Il monitor dei Distretti lombardi di Intesa San Paolo parla di una diminuzione del 3,3% dell’export in Lombardia nel periodo aprile-giugno 2019. Legno arredo brianzolo in negativo (meno 1%) ma con performance positive sul mercato Usa. In controtendenza il distretto della Meccanica strumentale di Milano e Monza

La Lombardia perde il 3,3% di export nel periodo aprile-giugno. I distretti tradizionali della regione mostrano ancora segnali di contrazione e rispetto al secondo semestre dell’anno scorso fanno segnare 262 milioni di esportazioni in meno. Lo dice il monitor dei Distretti in Lombardia della direzione Studi e ricerche di Intesa San Paolo.

La Brianza, però, riesce a contenere le perdite per quanto riguarda il legno arredo, che registra una variazione tendenziale in diminuzione dell’1% , ma anche delle performance di tutto rispetto su mercati come quello degli Stati Uniti con 19 milioni in più.

In controtendenza con gli altri distretti, invece, sono le aziende della Meccanica strumentale di Milano e Monza, che fanno un balzo in avanti del 4%, realizzando risultati positivi su mercati come la Germania (che in generale fa segnare invece una decrescita dei rapporti d’affari con la Lombardia) e, come il legno-arredo, negli Usa.

