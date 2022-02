Monza e Brianza: rinforzi per i portalettere, stabilizzati 51 lavoratori prima assunti a tempo determinato «Come sindacato – dice Michele Aquilina, segretario generale Slp Cisl Monza Brianza Lecco – non possiamo che essere soddisfatti di questo risultato, anche se non è ancora possibile parlare di organici al completo»

Arrivano i rinforzi per i portalettere brianzoli: sono 51 ex precari, 38 uomini e 13 donne, che erano stati assunti a tempo determinato, e che ora sono stati stabilizzati.

Facevano parte di una graduatoria di 192 candidati che comprendeva appunto addetti già assunti per un periodo a termine, per un massimo di 12 mesi, stilata in base all’anzianità di servizio. Aver lavorato nella provincia di Monza garantiva un punteggio maggiore. Solo a parità di punteggio veniva presa in considerazione l’età anagrafica.

. Le stabilizzazioni avevano consentito un’integrazione del personale brianzolo di Poste Italiane già nel 2020 e nel 2021: i lavoratori precari assunti stabilmente allora erano stati, rispettivamente, 20 e 30.

«Come sindacato – riconosce Michele Aquilina, segretario generale Slp Cisl Monza Brianza Lecco – non possiamo che essere soddisfatti di questo risultato, anche se non è ancora possibile parlare di organici al completo. Per fine anno dovrebbe essere completata un’ulteriore serie di stabilizzazioni. Ma resta il fatto che il ricambio è insufficiente: i nuovi assunti non colmano i vuoti dovuti ai pensionamenti. A tutto questo va aggiunta una carenza di organico strutturale. In un periodo reso particolarmente difficile dalla pandemia, in ogni caso, Poste Italiane contribuisce a rendere stabile l’occupazione di lavoratrici e lavoratori. Il servizio assicurato all’utenza non potrà che migliorare».

Le stabilizzazioni sono state definite in seguito all’accordo sindacale del 3 agosto 2021. Le nuove assunzioni andranno a colmare un organico reso più «leggero» dalle uscite di pensionati ed esodati. Dei 51 addetti stabilizzati, tutti come minimo in possesso di un diploma quinquennale, 37 avranno un contratto a tempo pieno. Questi prenderanno servizio il 1° marzo. I rimanenti 14, invece, sono stati assunti a tempo parziale: una parte lavorerà nel periodo aprile-settembre, l’altra da ottobre a marzo.

Recentemente Poste Italiane ha assunto in Brianza una settantina di portalettere con contratto a tempo determinato.

