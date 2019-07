Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Mercatone Uno, Rampi e i senatori Pd interrogano Di Maio: «Cosa sta facendo il ministero e quando incontrate i lavoratori?» È firmata dal vimercatese Roberto Rampi e dagli altri senatori del Partito democratico l’interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico sul caso dei lavoratori della Mercatone Uno.

È firmata dal vimercatese Roberto Rampi e dagli altri senatori del Partito democratico l’interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sul caso dei lavoratori della Mercatone Uno, che ha chiuso un punto vendita anche a Cesano Maderno. Il documento mira a chiedere “quali azioni questo Ministero stia mettendo in campo e quando ritenga di incontrare i lavoratori” dato che dalla richiesta di un incontro avanzata dalle organizzazioni sindacali sono passati quindici giorni “e non ci sono state risposte”.

“Il 2 luglio è stata richiesta una risposta urgente sull’esigenza imprescindibile di integrazione del reddito delle 1.824 lavoratrici – si legge - stante la rivendicazione di retrocedere i contratti di lavoro alle condizioni precedenti il passaggio a Shernon sotto la regia del MISE, dove le lavoratrici hanno rinunciato a ore di lavoro e condizioni economiche più vantaggiose del CCNL a fronte delle promesse e del ricatto occupazionale, tramite una lettera indirizzata al Ministero del Lavoro, ai sottosegretari competenti e al presidente dell’INPS. La lettera è datata 2 luglio e ad oggi non ha avuto alcuna risposta.

E poi: “Venerdi 12 luglio è partita una lettera unitaria delle sigle sindacali di categoria che sollecita una convocazione urgente del tavolo al Ministero del Lavoro per sollecitare risposte sul reddito; dopo un incontro della struttura del MISE con i creditori svoltosi il 3 luglio sono usciti comunicati stampa che paventano cessioni dei beni aziendali e dei lavoratori, anche in modalità parziale e non c’è stato nessun coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori. L’amministrazione straordinaria scade il 31/12/2019 e la CIGS ha la medesima scadenza, l’assenza di prospettive è drammatica e preoccupante”.

