Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

McDonald’s assume in Brianza: 104 candidati per i ristoranti in provincia Sono 3 a Monza, 10 a Limbiate, 32 a Verano Brianza, 1 a Vimercate, 3 a Concorezzo, 3 a Lentate sul Seveso, 2 a Varedo e 50 a Biassono, dove aprirà un nuovo ristorante.

McDonald’s assume in Brianza, 104 nuovi candidati per i ristoranti della Provincia di Monza e Brianza, suddivisi in questo modo: 3 a Monza, 10 a Limbiate, 32 a Verano Brianza, 1 a Vimercate, 3 a Concorezzo, 3 a Lentate sul Seveso, 2 a Varedo e 50 a Biassono, dove aprirà un nuovo ristorante.

Sono una parte delle assunzioni previste nel piano di recruiting nazionale, che prevede l’assunzione di 2.000 nuove persone di cui circa 1.000 faranno parte dell’organico dei nuovi ristoranti in apertura in 15 regioni italiane nei prossimi mesi, mentre le altre 1.000, saranno assunte per rafforzare lo staff di alcuni dei ristoranti già esistenti.

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito mcdonalds.it attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del curriculum. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA