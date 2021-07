Lombardia, progetto per favorire investimenti e insediamenti esteri La giunta regionale ha approvato una manifestazione di interesse per favorire investimenti e insediamenti esteri in Lombardia.

La giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi , ha approvato una manifestazione di interesse per favorire investimenti e insediamenti esteri in Lombardia. Anche per questo l’assessore ha scritto a sindaci e presidenti di Provincia per illustrare il progetto.

“La Lombardia - ha ricordato Guidesi - è la Regione più attrattiva d’Italia e vogliamo continui ad essere meta privilegiata per gli investitori esteri. Questa iniziativa vuole dare un’opportunità concreta a chi vuole venire ad investire in Lombardia. Rispetto al passato abbiamo voluto introdurre importanti novità: la prima riguarda l’inclusione della tipologia di offerta progetti di riqualificazione e/o sviluppo urbano; la seconda l’ampliamento della platea di soggetti destinatari, oltre ai Comuni, anche Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitane. Oggi inoltre ho scritto una lettera a tutti i sindaci, ai presidenti di Province e alle Comunità montane lombarde mettendoli a conoscenza dell’opportunità”.

Le tipologie d’offerta sono due: la prima per le aree edificabili e gli edifici esistenti “come opportunità di insediamento per attività di tipo prevalentemente economico e comprendenti sia le aree pronte all’uso sia le aree e gli immobili dismessi”, la seconda rivolta “a progetti di riqualificazione e/o di sviluppo urbano strategici per il territorio quali opportunità di investimento”. Per entrambe “potranno essere candidate opportunità di proprietà pubblica e/o privata, in questo secondo caso previa attivazione di una procedura ad evidenza pubblica”.

Le opportunità di insediamento e i progetti di investimento con le funzioni d’uso ammesse verranno pubblicati sulla piattaforma digitale www.investinlombardy.com e verranno promossi su scala nazionale e internazionale.

“Grazie a questo progetto - ha spiegato Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia - oggi in Lombardia gli investitori italiani ed esteri hanno a disposizione dei servizi qualificati di supporto alle loro decisioni, con un unico punto di accesso e una piattaforma telematica dedicata che raccoglie le opportunità di investimento. È con queste azioni concrete che vogliamo intercettare la ripartenza economica per consolidare l’attrattività del nostro territorio e contribuire così a creare nuovi insediamenti economici nella nostra regione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA