Legno arredo, sciopero per il contratto. In Brianza settore da 13mila addetti

Le trattative per il nuovo contratto del legno arredo si sono blocate all’inizio di gennaio. Ora i sindacati hanno indetto uno sciopero per il 21 febbraio. In Brianza l’accordo riguarda 2.200 imprese e 13mila addetti