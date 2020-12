Le imprese d’eccellenza nella Top500+: appuntamento in streaming lunedì 14 dicembre Torna Top500+ in un’edizione rinnovata per raccontare i territori di Monza Brianza e Lodi, differenti per vocazioni ma che insieme formano un ecosistema interconnesso innovativo e industrializzato. L’iniziativa “TOP500+ Monza Brianza e Lodi” - consueto appuntamento legato alle eccellenze imprenditoriali realizzato in collaborazione con PwC, Banco BPM, Editoriale Il Cittadino e il Cittadino di Lodi - si terrà lunedì 14 dicembre 2020, alle ore 17 in live streaming sul web magazine di Assolombarda, Genio & Impresa.

Ritorna Top 500+. La classifica dei bilanci delle aziende che costituiscono le eccellenze della Brianza presenterà anche quest’anno i risultati, in termini contabili, raggiunti dalle prime 800 imprese del territorio. Un appuntamento immancabile, ormai, nelle prime settimane di dicembre, che quest’anno, però, come tutti, deve fare i conti con l’emergenza coronavirus e gli effetti che sta avendo a livello sociale ed economico. Proprio per questo motivo, la grande presentazione dei dati della ricerca che Assolombarda, Pwc e il Cittadino di Monza, con il sostegno di Banco Bpm, consegnano al territorio, non sarà in presenza. La Villa Reale, prestigiosa sede della convention nella quale negli anni scorsi venivano annunciati i risultati dello studio, questa volta rimarrà vuota. La necessità di rispettare le regole anti Covid, naturalmente, ha impedito l’organizzazione di una serata nell’edificio piermariniano, suggerendo invece di trasmettere in streaming la presentazione e il dibattito che si terranno lunedì prossimo, 14 dicembre, alle 17. Per seguire l’evento è necessario registrarsi al seguente link.

Si parlerà del quadro congiunturale, dell’andamento economico previsionale ma anche delle strategie che sono state messe in atto dalle imprese in questi mesi sviluppando il tema “Vocazioni, analisi e prospettive del sistema economico dei territori di Monza Brianza e Lodi”.

Sì, perchè la presentazione streaming, che alternerà interviste, e altri momenti con un talk show finale, riguarderà non solamente la Brianza, ma anche Lodi, uno degli altri territori su cui si estende Assolombarda A condurre è stata chiamata Monica Maggioni, giornalista Rai. L’ospite d’onore sarà il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, ma insieme a lui contribuiranno al dibattito il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala. Luca Manzoni, responsabile corporate di Banco Bpm, Giovanni Andrea Toselli, amministratore delegato di Pwc Italia, Andrea Dell’Orto, presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda e Francesco Monteverdi, presidente della sede di Lodi della stessa associazione.

Analisi e approfondimenti toccheranno a Valeria Negri, direttore del Centro Studi Assolombarda, Francesco Ferrara, partner PwC Italia oltre che Stefano Bravo, anche lui partner PwC Italia. La diffusione del virus ha reso necessario anche accostare ai bilanci del 2019 depositati nei mesi scorsi un’analisi di quello che è successo (e che sta ancora succedendo) nei drammatici mesi in cui è esplosa e si è sviluppata la pandemia. Per questo, infatti, si è fatto ricorso allo strumento della survey per sondare quali sono state le conseguenze della diffusione del virus sulla vita e sui risultati delle aziende brianzole.

I contenuti della ricerca e l’elenco completo dei bilanci delle prime 800 aziende brianzole verranno invece pubblicati giovedì 17 dicembre e sabato 19 dicembre con tutte le edizioni de “il Cittadino”

