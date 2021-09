Lavoro: i lavoratori della Icar di Monza in assemblea. Ai giardinetti I curatori fallimentari negano l’accesso in azienda per ragioni di sicurezza. Il Comune ha comunicato ai sindacati di non avere spazi disponibili. E così riunione all’aperto, in una tiepida mattina d’autunno

I curatori fallimentari hanno negato l’accesso in azienda per ragioni di sicurezza. Il Comune di Monza ha comunicato ai sindacati di non avere spazi disponibili. Così i lavoratori della Icar, azienda monzese in fallimento, la loro assemblea coi rappresentanti sindacali l’hanno tenuta ai giardinetti.

Un’ottantina (su 120) i lavoratori presenti mercoledì mattina nell’area verde tra via Beccaria e via Procaccini, tra persone di passaggio incuriosite e residenti affacciati alle finestre. La gran parte in piedi, alcuni sulle panchine, altri si sono portati la sedia da casa.

La cassa integrazione per loro scadrà il prossimo giugno. Poi scatteranno i licenziamenti. Nel frattempo i lavoratori possono insinuarsi nella procedura fallimentare per vantare i propri crediti (retribuzioni in primis). Sperando che qualche realtà imprenditoriale si faccia avanti per rilevare l’azienda in tutto o in parte. Ma per ora di passi ufficiali non ce ne sono stati.

E con la speranza di non dover ricorrere di nuovo ai giardinetti per una prossima assemblea. Anche perché si va verso l’inverno.

