Lavoro, alla monzese Project Automation accordo per tutelare le neomamme

Un accordo innovativo per tutelare le neomamme lavoratrici: Project Automation, società monzese con sede in viale Elvezia, e Fim Cisl Monza Brianza Lecco hanno siglato un’intesa che consente alla lavoratrice, durante il periodo di maternità facoltativa, di ricevere lo stipendio in maniera quasi integrale. E non è l’unica novità per i dipendenti.