La Provasi di Seregno punta al rilancio e lo fa affidandosi al nuovo ceo Alessandro Massa Presentato il piano industriale per il rilancio della storica azienda dell’arredamento di Seregno che a settembre parteciperà al “Supersalone”, l’evento speciale del Salone del Mobile.Milano

Provasi ha designato Alessandro Massa nuovo ceo. La nomina è funzionale all’implementazione del Piano Industriale, che segna l’inizio del percorso di rilancio della storica azienda d’arredamento made in Italy, fondata nel 1970 a Seregno dai fratelli Provasi, che si pone come obiettivi prioritari la ripresa della crescita sui mercati internazionali e la razionalizzazione della propria filiera produttiva. Alessandro Massa è un manager che per oltre 30 anni ha operato con i principali retailer italiani e che vanta una vasta conoscenza dei segmenti del fast fashion, premium e luxury retail.

«Dopo 50 anni di gestione diretta da parte della famiglia – dichiara Paolo Provasi, amministratore unico di Provasi - visti i cambiamenti in atto nel settore, gli investimenti effettuati negli ultimi anni e la necessità di dotarsi di una moderna organizzazione strutturata, all’unanimità con gli altri azionisti abbiamo deciso di aprire l’azienda a una fase nuova avvalendoci di un professionista che ne guidasse il percorso di rinnovamento e rilancio. Siamo felici di aver incontrato all’interno della nostra ricerca Alessandro Massa che pur avendo vissuto esperienze in grandi aziende ha da subito dimostrato di saper apprezzare la nostra storia imprenditoriale familiare».

Il piano Industriale al 2026 si prefigge l’ambizioso obiettivo del raddoppio di fatturato rispetto al 2019. Il cash flow generato nel periodo potrà consentire il ripianamento di tutti i debiti concordatari (la società ha infatti ottenuto l’omologa del concordato preventivo in continuità aziendale presentata al Tribunale di Como. L’omologa del concordato rappresenta un passaggio indispensabile nel percorso di rilancio dell’azienda, fondata nel 1970 in Brianza dai fratelli Provasi) riportando la società alla generazione di un consistente utile di bilancio. Le leve di rilancio, previste dal piano, si focalizzeranno sulla razionalizzazione societaria, sulla chiarezza della governance, su una riorganizzazione interna oltre che sul riposizionamento strategico del brand sia attraverso una rivisitazione completa del catalogo con particolare attenzione alle produzioni customizzate che attraverso collaborazioni con affermate agenzie di settore in ottica di digitalizzazione. La rivisitazione della struttura commerciale potrà consentire alla società una crescita nei mercati tradizionalmente più ricettivi come area russofona, medio-oriente e Cina oltre all’apertura di nuovi mercati emergenti: area caucasica, sud est asiatico e India.

Provasi sarà presente anche al “supersalone” del Mobile in programma a Milano a partire dal prossimo 5 settembre.

«È una grande soddisfazione poter offrire il mio know how manageriale a questa prestigiosa azienda che tanto ha contribuito negli ultimi 30 anni all’affermazione dello stile italiano a livello internazionale arredando alcune delle residenze più prestigiose in diverse città nel mondo – commenta Alessandro Massa, neo ceo di Provasi -. Il settore dell’arredamento è uno dei più rappresentativi del made in Italy e in questo ambito la capacità progettuale e realizzativa di Provasi è un’eccellenza distintiva. Ringrazio l’amministratore e gli azionisti per avermi accordato la loro fiducia».

