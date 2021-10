La multinazionale dell’energia sostenibile sceglie Monza: «Posizione strategica e sensibilità ambientale» Engie, una delle maggiori imprese mondiali dell’energia e dei servizi a basse emissioni di carbonio, ha inaugurato a Monza il suo nuovo store. Ecco perché in città.

È stata scelta Monza per la sua posizione strategica e per la sua sensibilità ambientale. Engie, una delle maggiori imprese mondiali dell’energia e dei servizi a basse emissioni di carbonio, è sbarcata nel capoluogo brianzolo dove ha inaugurato giovedì pomeriggio il suo nuovo store con arredi al 100% green, totem interattivi, pannelli fotovoltaici, che garantiscono l’autonomia dello spazio dal punto di vista energetico, e sale per eventi dedicati alla cittadinanza.

Uno spazio ideato per accompagnare i clienti verso un’energia carbon neutral mediante un’esperienza immersiva a 360 gradi in una realtà a impatto zero. Ogni elemento è stato studiato per accompagnare e mostrare uno stile di vita più attento ai consumi e al pianeta: dall’eliminazione della carta per stilare i contratti all’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto.

“Lo store non è solo un luogo fisico - ha sottolineato il direttore BtC di Engie Italia, Fabrizio Moioli - ma un modello di sostenibilità. Inoltre, sarà uno spazio aperto per i cittadini per eventi e momenti di incontro e di confronto. Abbiamo in programma un calendario di eventi aperti al pubblico per sensibilizzare e informare sui temi dell’energia pulita, degli incentivi fiscali, del consumo responsabile”.

Presente anche il sindaco Dario Allevi che ha assicurato “supporto e dialogo da parte dell’amministrazione comunale a chi ha deciso di investire e scommettere sulle potenzialità di un territorio portando occupazione e sviluppo”.

“Sono le attività economiche i capisaldi della ripresa nell’era post Covid - ha concluso il primo cittadino - Comunque, le aziende che hanno deciso di investire a Monza hanno sempre avuto successo”.

