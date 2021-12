Imprese, il Gruppo Meregalli si trasforma in Spa

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Novità importanti per il Gruppo Meregalli di Monza, che anche nel periodo della pandemia ha guadagnato mercato: Meregalli Giuseppe e Meregalli Spirits sono pronti al passaggio da Srl a Spa.

Dopo aver raggiunto con anticipo gli obiettivi prefissati col piano di sviluppo per il triennio 2019-2021, il Gruppo chiude il 2021 con una crescita del 25% rispetto al 2019, che già era stato un anno record.

La trasformazione in Spa non modifica l’organizzazione interna dell’azienda, che fa sempre capo al’azionista unico Marcello Meregalli.

“La trasformazione in Spa di Meregalli Giuseppe, è il coronamento di un percorso che ci ha portato ad essere sempre più leader di mercato e che dedico a mio padre, la persona che ha iniziato la creazione di quello che è Gruppo Meregalli oggi. I numeri a cui siamo arrivati, mi rendono orgoglioso ripensando alle 4 generazioni che mi hanno preceduto, ma soprattutto sono uno stimolo per continuare a far crescere e migliorare Gruppo Meregalli nel prossimo futuro“, spiega il ceo Marcello Meregalli.

