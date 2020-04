Imprese: Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria È Carlo Bonomi il presidente di Confindustria designato dal Consiglio generale con 123 preferenze su 183. La nomina è prevista il 20 maggio.

Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza, nella sede di Confindustria, del presidente Vincenzo Boccia, della dg Marcella Panucci e dei due candidati. La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati, convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° presidente di Confindustria. Il 30 aprile il consiglio generale dovrà esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

Carlo Bonomi, 53 anni, è il settimo lombardo a ricoprire la carica di presidente di Confindustria. L’ultimo era stato Giorgio Squinzi dal 2012 al 2016. Nato a Crema il 2 agosto 1966, è attualmente presidente di Assolombarda (eletto nel 2017), la territoriale degli imprenditori di Milano, Monza e Brianza. Partiva con i favori del pronostico alla vigilia, e ha mantenuto fede alle premesse, grazie a una campagna elettorale iniziata 18 mesi orsono, che solo il coronavirus ha rallentato nelle ultime settimane.

«La sfida tremenda davanti a noi è quella di continuare a portare la posizione di Confindustria su tutti i tavoli necessari - ha detto parlando in teleconferenza al consiglio generale - Sono onorato per l’indicazione espressa oggi dal Consiglio Generale di Confindustria. Ovviamente, non è tempo di gioire. La condizione in cui versa l’impresa italiana è tale da far passare in secondo piano qualunque considerazione, auspicio e programma manifestato in precedenza. A 11 anni dalla crisi del 2008, l’Italia era ancora lontana dall’aver recuperato il livello di Pil e produzione industriale del precrisi. Ora si apre una nuova voragine. E poiché eravamo già in stagnazione, anche questa volta il colpo per l’Italia sarà peggiore di quello dei nostri competitor. Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti, a cominciare dalle imprese, per cambiare l’Italia».

A Bonomi sono arrivati i complimenti di Confindustria Lombardia, del presidente della Regione Attilio Fontana, di rappresentanti della politica, della segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan.

