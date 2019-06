Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Imprese: Antonio Calabrò presidente dell’associazione Museimpresa Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda e presidente dell’Editoriale Il Cittadino, è stato nominato presidente dell’associazione Museimpresa, che riunisce musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane a disposizione della collettività.

Nuova sfida per Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda e presidente dell’Editoriale Il Cittadino. Al termine dell’assemblea annuale è stato nominato presidente dell’associazione Museimpresa, che riunisce musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane a disposizione della collettività. La riunione si è tenuta al Museo Piaggio a Pontedera, in provincia di Pisa.

«Musei e archivi di impresa sono degli straordinari veicoli di sintesi tra storia e innovazione nel nostro Paese - ha commentato in una nota Calabrò - e permettono di documentare e raccontare quanto le imprese hanno fatto e continuano a fare per la crescita economica, sociale, civile dell’Italia. Museimpresa, nel segno della cultura politecnica, si impegnerà ancora di più per aggregare nuovi soggetti della cultura d’impresa, incidere sui processi di formazione, salvaguardare la memoria dell’industria italiana, anche di quella piccola e media, e valorizzare le testimonianze d’una straordinaria capacità manifatturiera che ancora oggi è motore di sviluppo sostenibile e cardine d’una diffusa cultura economica, sociale e civile».

Alla vicepresidenza sono state chiamate Francesca Appiani Museo (Alessi) e Silvia Nicolis (Museo Nicolis). Gli ulteriori membri del Direttivo sono: Marco Amato (Museo Lavazza), Giovanni Berera (Museo del Cavallo Giocattolo), Daniela Brignone (Archivio Storico e Museo Birra Peroni), Paolo Cavallo (Galleria Campari), Primo Ferrari (Archivio Storico e Museo Same), Giancarlo Gonizzi (Archivio Storico Barilla), Renzo Iorio (Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo Confindustria), Carolina Lussana (Fondazione Dalmine), Lorenza Luti (Kartell Museo), Marco Montemaggi (Il Paesaggio dell’Eccellenza), Lucia Nardi (Archivio storico Eni) e Ilaria Tronchetti Provera (Fondazione Pirelli).

