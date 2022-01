Impresa: export in Lombardia col segno più, Monza e Brianza bene con Legno arredo e Polo Ict Monza Brianza e Milano trainano con Polo Ict e distretto del Legno e Arredamento: risultati soddisfacenti per i distretti industriali brianzoli emergono dal Monitor dei distretti lombardi redatto dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

Risultati soddisfacenti per i distretti industriali brianzoli emergono dal Monitor dei distretti lombardi redatto dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Tra i dati riguardanti il terzo trimestre del 2021 l’export dei distretti industriali della Lombardia ha registrato un aumento tendenziale del 17,2% portando il bilancio dei primi nove mesi dell’anno a +24,2%. Il confronto con il 2019 evidenzia un progresso del 4,3% (pari a 960 milioni di euro).

Il risultato è ancora più positivo rispetto a quanto si registra a livello nazionale (+20,5% rispetto a gennaio-settembre 2020; +2,3% rispetto a gennaio-settembre 2019).

Un contributo positivo arriva dall’andamento del distretto del Legno e Arredamento della Brianza (+5,5% nei primi nove mesi del 2021 rispetto al 2019), specializzato in prodotti di alta gamma, che continua a beneficiare della crescente attenzione all’ambiente domestico indotto dalla pandemia.

Indicazioni incoraggianti vengono anche dal distretto della Meccanica strumentale di Milano e Monza (+11,6% la variazione rispetto al 2020) che tuttavia mostra ancora un lieve ritardo rispetto ai livelli pre-covid (-5,7%).

Tra i poli tecnologici del territorio si è messo poi in evidenza il Polo ICT di Milano e Monza, che tra gennaio e settembre 2021 ha mostrato un progresso delle esportazioni pari al +10% rispetto al 2019.

Gianluigi Venturini

“La Lombardia risulta ben impostata per intercettare una ripresa a pieno ritmo-sottolinea Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo - In particolare, su Milano e Monza Brianza, a contribuire alla crescita sono il Polo Ict e il distretto del Legno e Arredamento, comparti che consideriamo strategici per il rilancio del tessuto produttivo locale a cui riserviamo le soluzioni finanziarie e consulenziali più innovative, perché siamo la banca di riferimento per le Pmi di questi distretti. Alle Pmi del territorio abbiamo infatti erogato 300 milioni di euro per i loro investimenti in sostenibilità ed economia circolare e, di recente, abbiamo messo a punto anche una nuova soluzione finanziaria, il D-Loan, dedicata ad incentivare gli investimenti per la loro evoluzione digitale secondo gli obiettivi del Pnrr”.

I mercati in cui l’export dei distretti ha registrato la crescita maggiore in valore sono stati nell’ordine la Cina (+262 milioni rispetto al periodo gennaio-settembre 2019), la Francia (+215 milioni), la Germania (+163 milioni), la Turchia (+110 milioni), la Polonia (+105 milioni), i Paesi Bassi (+103 milioni), dove nella crescita generalizzata di quasi tutte le filiere, si distinguono particolarmente i distretti lombardi della Metalmeccanica.

Segnali promettenti arrivano per il Sistema moda dalla Cina, dove le vendite dei primi nove mesi dei 2021 recuperano e superano i livelli registrati nel 2019.

