Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gianetti Ruote: il segretario del Pd Enrico Letta chiede l’intervento del ministro Giorgetti Il segretario del Pd Enrico Letta ha chiesto l’intervento del ministro Giancarlo Giorgetti per fermare i licenziamenti alla Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, che costerebbero il posto a 152 persone.

La crisi della Gianetti Ruote arriva direttamente sul tavolo del ministro allo Sviluppo economico passando tutte le intermediazioni: giovedì il segretario del Pd Enrico Letta ha chiesto a Giancarlo Giorgetti un intervento che blocchi i licenziamenti e dia una prospettiva differente all’azienda. La telefonata è partita subito dopo l’incontro svoltosi a Monza tra il responsabile democratico e una delegazione di dipendenti e di sindacalisti a cui hanno partecipato altri esponenti del partito tra cui il senatore Roberto Rampi, il consigliere regionale Gigi Ponti e il segretario provinciale Pietro Virtuani.

Il segretario ha poi sancito in un tweet il proprio impegno al fianco dei lavoratori «per cercare e trovare una soluzione alla crisi improvvisa e assurda che è stata creata».

Il colloquio tra i due politici di primo rango proietta la questione Gianetti dal piano locale a quello nazionale: sulla crisi improvvisa dell’azienda nei giorni scorsi sono intervenuti anche alcuni parlamentari brianzoli di schieramenti differenti come Rampi e il leghista Massimiliano Capitanio che hanno presentato due interrogazioni ancora in attesa di risposte.

«Ho seguito tante crisi – commenta Rampi – alcune situazioni erano davvero disperate in quanto non si intravvedeva alcuna prospettiva per le ditte. Questo caso, invece, è completamente differente: il profilo finanziario è disastroso, ma quello produttivo» è florido. Un’alleanza tra il Governo e la Regione, ipotizza, potrebbe contribuire ad avviare un percorso che fermi i licenziamenti, sfrutti gli ammortizzatori sociali e consenta di individuare un acquirente interessato a rilevare la Gianetti e proseguire la produzione. Il ricorso ai licenziamenti senza passare dagli ammortizzatori sociali, fa notare, contrasta con il protocollo firmato nelle scorse settimane da Confindustria a cui l’impresa è associata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA