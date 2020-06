Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Piazza Garibaldi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Fallimento Dentix Italia, timori anche a Monza: centinaia di pazienti si rivolgono a Federconsumatori Sono centinaia i pazienti coinvolti nel fallimento della catena odontoiatrica Dentix Italia. Anche cittadini di Monza che si sono rivolti ai sportelli di Federconsumatori.

«Una situazione che si ripete con una ciclicità inaccettabile: sono infatti trascorsi appena pochi mesi dal fallimento di un’altra clinica odontoiatrica, Idea Sorriso, che ha lasciato senza cure e con molti debiti i cittadini che avevano prenotato delle prestazioni», fa sapere l’associazione di difesa dei consumatori.

«Dentix Italia fa capo alla Dentix Spagna - continua - che ha fatto richiesta in tribunale di istanza pre-fallimentare. È presente nel nostro Paese con 57 ambulatori, concentrati in 12 regioni e, da giorni, gli operatori non rispondono più ai pazienti e le cliniche sembrano aver cessato, di fatto, l’attività. Anche a Monza esiste un centro odontoiatrico Dentix».

È in pieno centro, all’altezza del ponte dei Leoni.

Secondo Alessandro Cherubin, presidente della Federconsumatori Monza Brianza «la vicenda si ripete con lo stesso copione di Idea Sorriso: i pazienti vengono indotti ad accendere un finanziamento per affrontare le cure odontoiatriche necessarie. In tal modo, Dentix incassa subito l’intero ammontare della parcella e il consumatore si fa carico degli interessi da riconoscere alla finanziaria. La prima cosa da fare, nel caso di sospensione delle cure, è recedere dal contratto di finanziamento. Coloro che hanno urgenza di proseguire le cure vanno supportati nella richiesta di restituzione delle cartelle cliniche».

La Federconsumatori di Monza Brianza invita i pazienti, in cura presso i centri Dentix, di rivolgersi agli sportelli della provincia di Monza Brianza oppure inviando una mail: [email protected]

