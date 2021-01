Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by (foto di repertorio scattata in era preCovid))

Uno store Esselunga (Foto by (foto di repertorio scattata in era preCovid))

Esselunga: virtual Job Day per Monza Brianza, l’alto milanese e Como Prenderà il via il 10 febbraio: si cercano Allievi Responsabili. Iscrizioni sul sito della catena di supermercati entro domenica 31 gennaio

Prenderà il via il 10 febbraio il Virtual Job Day di Esselunga dedicato a Como e parte delle province di Varese, Monza Brianza e l’alto milanese, un evento di recruiting interamente on line. Per partecipare è necessario accedere al career site www.esselungajob.it, nella sezione Eventi, registrarsi e inviare la propria candidatura: le iscrizioni sono aperte fino a domenica 31 gennaio 2021.

L’evento di selezione riguardante Como e parte delle province di Varese, Monza Brianza e l’alto milanese è focalizzato al recruiting di Allievi Responsabili. Questa figura prevede un percorso di crescita professionale finalizzato al raggiungimento di ruoli di responsabilità all’interno dei supermercati. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo mirato ad acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula.

È previsto l’immediato inserimento in negozio dove, attraverso la Scuola dei Mestieri Esselunga, l’allievo apprenderà le logiche di gestione dei reparti e della lavorazione dei prodotti.

