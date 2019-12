Esselunga compra da Conad sei ex punti vendita Auchan (ma non Monza) Mentre i lavoratori Auchan di via Lario a Monza attendono news sul loro futuro, a livello nazionale Esselunga annuncia l’accordo con Margherita Distribuzione per l’acquisto di sei punti vendita in Lombardia e Emilia Romagna.

I lavoratori Auchan di via Lario a Monza restano in attesa di conoscere i piani dell’azienda per il futuro dell’ipermercato brianzolo dopo l’acquisto da parte di Conad (che ha dichiarato 3.105 esuberi totali). Intanto, a livello nazionale, qualcosa si muove. E la novità arriva da Esselunga, lo storico marchio fondato da Bernardo Caprotti. Proprio alla vicina di Natale, una nota stringata ha annunciato l’acquisto di sei ex negozi Auchan tra Milano, Parma e il Lecchese.

Si tratta di un accordo tra Esselunga e Margherita Distribuzione (già Auchan): “ Esselunga comunica di avere siglato con Margherita Distribuzione un accordo vincolante per il trasferimento di sei rami d’azienda, rilevando altrettanti punti vendita in Lombardia ed Emilia Romagna. L’operazione portata a termine da Esselunga si inserisce nel quadro di sviluppo del Gruppo e sarà perfezionata nelle prime settimane del 2020”.

Nelle settimane scorse un’analoga operazione era stata condotta da Conad con Carrefour.

© RIPRODUZIONE RISERVATA