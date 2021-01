Economia, Venturini (Intesa Sanpaolo): «Monza e Brianza hanno le potenzialità per rialzarsi» L’analisi dell’andamento economico secondo i dati della direzione Studi e ricerca di Intesa Sanpaolo: Monza e Brianza hanno le carte in regola per rialzarsi e cogliere nuove opportunità.

Il territorio di Monza e Brianza è in grado di potersi rialzare dallo choc economico provocato dalla pandemia. Il dato incoraggiante emerge dal Monitor dei distretti della Lombardia (terzo trimestre 2020) elaborato dalla direzione Studi e ricerche Intesa Sanpaolo.

«Il recupero dei distretti lombardi nella seconda parte del 2020 conferma la loro elevata capacità di reazione e, in particolare, dal nostro osservatorio su Milano e Monza Brianza emerge un territorio che ha tutte le carte in regola e le potenzialità per potersi rialzare e cogliere nuove prospettive - ha dichiarato Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo- La pandemia ha indebolito nel complesso le esportazioni dei poli tecnologici e, fra questi, quello di Milano e Monza è stato fra i più penalizzati, pur seguendo il traino di un ottimo primo semestre. Tuttavia, esistono fondamentali solidi, che sono la forza di questo territorio soprattutto sul fronte dell’export».

Gianluigi Venturini - Intesa Sanpaolo

Un esempio positivo è stato la buona tenuta del sistema casa con le performance positive del legno e arredamento della Brianza, che è riuscito a registrare ottimi risultati in Germania. «In questo contesto – ha proseguito Venturini- continuiamo nel nostro intervento di supporto per la ripartenza, come testimonia l’erogazione di oltre 4 miliardi di euro a famiglie e imprese nei primi nove mesi del 2020, di cui oltre 600 milioni a favore di famiglie e imprese della provincia Monza Brianza».

Stimoli incoraggianti provengono anche dall’imprenditoria monzese proiettata al rilancio e, secondo lo studio, pronta a cogliere le opportunità della transizione digitale, l’internazionalizzazione e la sostenibilità. «Su questo fronte - ha sottolineato il direttore regionale dell’istituto bancario - un aspetto importante è legato ai bonus fiscali. Dopo aver organizzato numerose occasioni di divulgazione della nostra offerta con webinar molto partecipati ed apprezzati, abbiamo già raccolto, fra Milano, Monza Brianza, prenotazioni di cessione del credito di imposta e finanziamenti ponte per un valore di oltre 130 milioni di euro: una grande opportunità per rinnovare il nostro patrimonio immobiliare e far ripartire il settore edile, importante leva anche nel territorio brianzolo e per l’indotto».

