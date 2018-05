Economia e imprese di Milano, Monza e Brianza: «Preoccupati per la situazione dell’Italia» Il mondo imprenditoriale ed economico milanese e brianzolo esprime preoccupazione per la situazione dell’Italia dopo gli sviluppi politici sulla mancata formazione del governo.Una nota per ribadire “la piena fiducia nel ruolo delle istituzioni”.

Il mondo imprenditoriale ed economico milanese e brianzolo esprime preoccupazione per la situazione dell’Italia dopo gli sviluppi politici sulla mancata formazione del governo. Ci sono anche i presidenti di Assolombarda Confindustria, Confartigianato Imprese, Confcommercio e Confcooperative Milano, Monza e Brianza, Lodi tra i firmatari di una nota in cui si ribadisce “la piena fiducia nel ruolo delle istituzioni”.

“Tutto il sistema economico milanese ha il massimo rispetto per le decisioni prese dal Capo dello Stato, la più alta figura istituzionale della nostra Repubblica, che tutti sempre devono tenere nella più grande considerazione – si legge nella nota - Abbiamo, inoltre, piena fiducia nel ruolo delle istituzioni che non vanno mai, per nessuna ragione, delegittimate: ciò creerebbe un danno all’intero Paese. L’economia italiana vive una ripresa ancora fragile, e bisogna evitare tensioni che possano lacerare l’Italia e colpire famiglie, lavoratori e imprese, risparmiatori e investitori. La nostra nazione ha urgente necessità di un Governo nel pieno delle sue funzioni che possa lavorare con efficacia e responsabilità per riportare al centro dell’agenda politica i temi chiave per lo sviluppo sociale ed economico del Paese: il lavoro, i giovani e le donne”.

Tra i firmatari anche i presidenti di Acli Milano, Assimpredil Ance, Confesercenti Milano, Unione Artigiani della Provincia di Milano e i segretari generali di Cgil Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, Cisl Milano Metropoli, Uil Milano e Lombardia.

