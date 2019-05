Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

I lavoratori in presidio al Mercatone Uno di Cesano Maderno

Cesano Maderno: il Mercatone Uno è fallito, i lavoratori trovano la saracinesca chiusa Doccia gelata per i 52 lavoratori del Mercatone Uno di Cesano Maderno: la mattina di sabato 25 maggio hanno trovato il negozio chiuso e hanno scoperto che il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento.

Doccia gelata per i lavoratori di Mercatone Uno a Cesano Maderno: i dipendenti che si sono presentati al lavoro nella mattina di sabato 25 maggio hanno trovato il punto vendita chiuso e hanno scoperto che venerdì 24 il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società diventata di proprietà della Shernon Holding. Di fatto i giudici hanno respinto la richiesta di concordato preventivo. Oltre a Cesano il fallimento coinvolge 2mila lavoratori in tutta Italia e 500 nella sola Lombardia.

Epilogo amaro per una vicenda che si trascina da mesi. «La situazione è pesante - riferisce Matteo Moretti, segretario provinciale della Filcam Cgil - I dipendenti ora si trovano di fronte alla drammatica prospettiva di perdere reddito e posto di lavoro. Soprattutto si sentono traditi: in questi mesi è stato chiesto loro un grosso sacrificio, hanno fatto tante rinunce e allo stesso tempo hanno investito per l’azienda. Ora si trovano senza nulla».

Mancavano soltanto cinque giorni all’appuntamento fissato al ministero dello sviluppo economico per discutere del concordato. «Il fallimento è la conseguenza della bocciatura delle richiesta» prosegue Moretti che comunque conferma la volontà di sottoporre il 30 maggio al ministero la richiesta di accedere a tutti gli ammortizzatori sociali possibili. «Ora dovremo confrontarci e decidere quali iniziative prendere, ma resta il fatto che vogliamo inchiodare tutti alle loro responsabilitò: l’amministrazione straordinaria solo pochi mesi fa ha affidato la società alla Shernon Holding con l’impegno a salvaguardare il lavoro per almeno due anni. Così non è stato».

