Brugherio, lavoratori in presidio alla Max Mothes di via Aristotele

Agitazione a Brugherio alla Max Mothes in via Aristotele. Mercoledì dalle 8 i lavoratori hanno avviato un presidio fuori dai cancelli: martedì sera l’azienda aveva iniziato a trasferire i macchinari di produzione. La decisione non è stata comunicata ai rappresentanti dei lavoratori che si trovano in cassa integrazione ordinaria.

Sindacati e rsu hanno chiesto un incontro urgente con i vertici per capire la situazione. I lavoratori valutano di continuare tutto il giorno col presidio.

Martedì sera in via Aristotele sono arrivati anche i carabinieri.

