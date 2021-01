Brugherio: Haier è il numero uno al mondo nei grandi elettrodomestici per il dodicesimo anno Haier Smart Home – con i brand Haier, Candy e Hoover - è ancora una volta il primo gruppo di grandi elettrodomestici al mondo (sede a Brugherio) secondo la classifica stilata annualmente da Euromonitor International.

Il marchio Haier guida per il dodicesimo anno consecutivo la classifica dei brand di grandi elettrodomestici, oltre ad occupare il primo posto della classifica assoluta dei produttori a livello mondiale. Presente in Europa con i brand Haier, Candy e Hoover, l’azienda è ancora una volta protagonista del rapporto stilato annualmente sugli elettrodomestici da Euromonitor International, leader mondiale nei servizi di business intelligence e ricerca sui consumatori, che classifica i produttori e i brand commercializzati in base al valore delle vendite al dettaglio. Oltre a classificarsi al primo posto assoluto nei grandi elettrodomestici nel 2020, Haier è per il tredicesimo anno consecutivo al primo posto per la vendita di frigoriferi e da dodici anni al primo posto nel segmento del lavaggio, oltre ad essere leader da dieci anni nel segmento dei congelatori e da undici anni nelle cantinette da vino.

La sede di Haier Europe in Brianza

«Un successo che parte da una mission chiara e definita: nel corso degli anni Haier Smart Home ha intrapreso un percorso di crescita costante in tutti i mercati globali, perseguendo la propria strategia incentrata sullo sviluppo di un ecosistema basato sull’Internet of Things che vede tradotto in realtà il concetto di Smart Home» fanno sapere dal quartier generale di Haier a Vimercate. «La visione per il mercato europeo, dove Haier intende raggiungere le prime tre posizioni entro il 2023, è costruita attorno a una strategia multi-brand che si avvale del diverso posizionamento, della tipologia e della ricchezza di offerta di Haier, Candy e Hoover per soddisfare le necessità e le aspettative dei consumatori» continua il gruppo.

Haier Europe è parte del gruppo Haier Smart Home, n.1 al mondo nel settore degli elettrodomestici e inclusa tra le aziende Fortune Global 500. Quotata alla Borsa di Shanghai dal 1993, Haier Smart Home è presente in tutti e cinque i continenti con 25 parchi industriali, dieci centri di ricerca e sviluppo e circa 100mila dipendenti. L’azienda ha ottenuto ricavi per circa 25 miliardi di Euro nel 2019 e conta su una forza vendita globale presente in più di 160 Paesi. In Europa commercializza prodotti a marchio Candy, Hoover, Haier, Rosières, GE Appliances and Fisher&Paykel. Il quartier generale di Haier Europe è a Brugherio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA