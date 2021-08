Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Besana Brianza, aumento di capitale per Oversonic Robotics: nel 2022 sul mercato il robot umanoide cognitivo Si tratta di un robot in grado di affiancare l’uomo nei lavori più pericolosi e faticosi, tanto nell’industria, quanto ad esempio in ambito medicale. Fintel ora controlla il 33%. Un ingresso che permetterà di varare il nuovo piano industriale.

Aumento di capitale per Oversonic Robotics Srl, società di Besana Brianza che opera nel settore della robotica, specializzata in umanoidi. Nel capitale sociale dell’azienda fondata nel 2020 in Brianza entra Fintel, la finanziaria che fa capo alla famiglia Bulgarelli, che ora controlla il 33% della società.

Soldi che permetteranno all’impresa creata da Fabio Puglia e Paolo Denti (presidente e ad) di sviluppare un nuovo piano industriale per i prossimi cinque anni, portando nel mercato un robot umanoide cognitivo.

Ci sono state due fasi di raccolta: la prima ha visto l’ingresso di angel investor privati (soggetti che portano fondi a un’azienda diventandone soci) con profilo internazionale ma anche con un contributo tecnologico e progettuale. Nella seconda, invece, è arrivata Fintel, che controlla un terzo della società e ha inserito nel Cda Claudio e Rossana Bulgarelli.

«Sono estremamente soddisfatto, adesso il sogno si sta trasformando in realtà - dice Fabio Puglia – I nuovi capitali ci consentiranno di commercializzare il nostro robot umanoide cognitivo, in grado di affiancare l’uomo nei lavori più pericolosi e faticosi, tanto nell’industria, quanto ad esempio in ambito medicale».

«Da adesso ci vorranno circa cinque mesi per trasformare il prototipo, che abbiamo creato in questo primo anno di lavoro, in un prodotto finito commercializzabile - aggiunge Paolo Denti – L’obiettivo, dunque, è affrontare il mercato a partire dal 2022. Abbiamo un team di persone molto preparate per affrontare questa sfida e, soprattutto, la squadra ora si completa con l’ingresso della famiglia Bulgarelli».

Anche per l’Ing. Claudio Bulgarelli «Un passo importante per la nostra società -osserva invece Claudio Bulgarelli- che da sempre è attenta alla innovazione tecnologica applicata ai prodotti industriali e ai processi produttivi e si pone l’obiettivo di stimolare lo sviluppo di realtà industriali italiane operanti in settori globali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA